За восемь с половиной месяцев 2021 года «Газпром» нарастил добычу и поставки газа

Source: Gazprom in Russian

Сообщение для СМИ

15 сентября 2021, 15:05

За восемь с половиной месяцев 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 357,7 млрд куб. м газа. Это на 17,8% (на 53,9 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок «Газпром» нарастил на 14,8% (на 21,3 млрд куб. м).

Сейчас уже в 25 регионах включено отопление — почти на неделю раньше по сравнению с прошлым годом.

Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 138,6 млрд куб. м. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд куб. м за тот же период 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 17,4% или на 20,6 млрд куб. м.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Сербию (на 125,9%), Польшу (на 11,4%), Болгарию (на 52,3%), Грецию (на 12,8%), Финляндию (на 19%).

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 13 сентября по-прежнему остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 22,8 млрд куб. м газа. Восполнено всего 62% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом отопительном сезоне.

В украинских ПХГ отставание от прошлого года — на 30,6% или на 8,2 млрд куб. м газа.

«Газпром» активно ведет закачку газа в российские ПХГ. Среднесуточный показатель в первой половине сентября — 325 млн куб. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

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