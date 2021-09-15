Е. Бибикова посетила Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения в Пскове

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор осмотрела оборудование и реабилитационную технику, приобретенные для воспитанников учреждения.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в ходе рабочей поездки в регион провела встречу с директором Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андреем Царевым и главой города Пскова Еленой Полонской.

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Сенатор рассказала, что со стороны гуманитарной миссии Объединенных Арабских Эмиратов Центру лечебной педагогики и дифференцированного обучения Пскова оказана помощь на сумму в размере 1,7 млн руб. Во многом это стало возможным благодаря взаимодействию законодателей и представителей профильных ведомств двух стран.

Андрей Царев продемонстрировал Елене Бибиковой полученное для воспитанников учреждения оборудование и реабилитационную технику. В частности, это велосипеды с фиксаторами для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидные коляски для детей с особенностями развития и другое оборудование.

Директор также сообщил, что Центр разработал новую образовательную модель, позволяющую адаптировать детей с ограниченными возможностями здоровья к проживанию в домашних условиях, а не в стационарных учреждениях.

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