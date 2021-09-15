Е. Алтабаева: Формирование патриотизма неразрывно связано с изучением истории родного края

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола», посвященного актуальным вопросам преподавания истории родного края в субъектах РФ.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева приняла участие в заседании «круглого стола» «Москвоведение 2.0», посвященного актуальным вопросам преподавания истории родного края в субъектах РФ. Мероприятие прошло в Московском городском педагогическом университете.

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В своем выступлении сенатор отметила, что каждому человеку изучение истории своей малой родины необходимо для формирования патриотизма, четкой гражданской позиции. «В настоящее время воспитательная функция становится одной из приоритетных в образовании, и это уже закреплено законодательно», — сказала парламентарий.

Екатерина Алтабаева поделилась успешным опытом работы по реализации курса «Севастополеведение», который преподается в образовательных учреждениях Севастополя с середины 1990-х гг. «В те годы был разработан учебный курс, охватывающий историю юго-западного Крыма, Севастополя с древнейших времен до конца XX века. Написаны учебные пособия для школьников с первого по одиннадцатый класс, методические пособия для педагогов. Сегодня курс «Севастополеведение» обновляется в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы РФ», — рассказала сенатор.

Екатерина Алтабаева приняла участие в заседании «круглого стола» «Москвоведение 2.0»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в заседании «круглого стола» «Москвоведение 2.0»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в заседании «круглого стола» «Москвоведение 2.0»

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Екатерина Алтабаева приняла участие в заседании «круглого стола» «Москвоведение 2.0»

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В «круглом столе» приняли участие председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, заместитель руководителя департамента культурного наследия г. Москвы Леонид Кондрашев, ректор МГПУ Игорь Реморенко, академик РАО Евгений Ямбург, представители научного и экспертного сообщества.

По итогам заседания подготовлены рекомендации в части преподавания в регионах истории родного края.

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