Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом НПО автоматики

Source: Russia Federal Space

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетили с рабочим визитом Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Во время визита им был продемонстрирован процесс создания уникальной системы управления для семейства ракет-носителей среднего класса «Союз-2», производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (г. Самара, также входит в Роскосмос).

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