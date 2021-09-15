В. Полетаев обсудил вопросы развития детского туризма в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор посетил ряд образовательных учреждений.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай встретился с коллективом республиканского Центра туризма, оздоровления и отдыха.

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Сенатор осмотрел занимаемые помещения, материально-техническую базу, ознакомился с историей Центра.

«Центр туризма в этом году отмечает 60-летие со дня создания. Основу заложили выдающиеся жители Республики Алтай, в том числе геологи, краеведы, историки, учёные и другие неравнодушные к региону люди», — отметил Владимир Полетаев.

Коллектив Центра поднял волнующие многих вопросы: о повышении оплаты труда, привлечении детей к занятиям, развитии детского туризма.

Владимир Полетаев рассказал о формах поддержки детского туризма, таких как программа кэшбэка, возмещение затрат на региональном уровне части стоимости путёвок в детские лагеря.

Во время посещения городской школы №10 сенатор осмотрел установленный тренажёр для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. С просьбой о содействии в приобретении такого тренажёра для школы учителя обратились к сенатору на прошлой встрече.

Выступая в городской кадетской школе №4, Владимир Полетаев отметил, что кадетство — первый этап на пути ответственного служения на благо страны.

В рамках работы в регионе сенатор также посетил педагогический колледж.

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