Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#МКС#Пилотируемая космонавтика#Сергей Савельев#Конференция15.09.2021 05:45

Возможность продления эксплуатации МКС после 2024 года еще изучается

Международная космическая станция (МКС) является востребованной, и в настоящий момент рассматривается возможность увеличения сроков ее эксплуатации. Об этом сообщил в понедельник заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Международная космическая станция является крайне востребованной научно-экспериментальной базой для изучения космоса и отработки новых технологий. Сегодня изучается возможность дальнейшего увеличения сроков использования МКС после 2024 года», — заявил Савельев на международной Гагаринской конференции.

Заместитель гендиректора подчеркнул, что МКС не вечна. «На смену этого форпоста человечества в космическом пространстве должны прийти новые проекты, которые будут способствовать дальнейшему, более глубокому изучению и использованию космического пространства в мирных целях», — добавил он.

По словам Савельева, российская сторона предпринимает все усилия для сохранения уникального космического опыта в создании космических станций.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Замруководителя центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Герой России Юрий Гидзенко в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что «решение на верхних уровнях принято», чтобы продолжить эксплуатацию станции до 2028 года.

Источник: ТАСС13 сентября 2021 года, 12:25

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