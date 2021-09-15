Б. Жамсуев принял участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта в Забайкалье

Source: Russia – Council of the Federation

Новый современный центр первичной медицинской помощи открылся в сельском поселении Ага-Хангил Могойтуйского района края.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель в верхней палате парламента от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в ходе рабочей поездки по региону принял участие в церемонии торжественного открытия современного центра первичной медицинской помощи – фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Ага-Хангил Могойтуйского района Забайкальского края.

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Баир Жамсуев рассказал, что модульное здание, оснащенное современным оборудованием, с благоустроенной квартирой для медицинского работника было возведено в рамках мероприятий плана социального развития центров экономического роста.

«Включение Забайкалья и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа — это история не про географию, а про возможности воспользоваться новыми рычагами развития территорий Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор.

В мероприятии приняли участие представители руководства региона и Агинского Бурятского округа, главы сельских поселений, территориальных общественных самоуправлений, жители и ветераны медицинской службы села.

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