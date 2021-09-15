А. Турчак: Внесен законопроект о дополнительных гарантиях получателям пенсий по потере кормильца

Source: Russia – Council of the Federation

Законопроект исключает ситуации, когда получатель пенсии по случаю потери кормильца, достигший 18 лет, в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение остается без средств к существованию.

Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы внесли законопроект о дополнительных гарантиях получателям пенсий по потере кормильца. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Документ подготовлен сенаторами Андреем Турчаком, Еленой Бибиковой БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области и депутатами Государственной Думы.

Законопроект исключает ситуации, когда получатель пенсии по случаю потери кормильца, достигший 18 лет, в промежутке между окончанием обучения в школе и поступлением в другое учебное заведение (вуз или колледж) остается без средств к существованию.

«Этот период для абитуриентов организаций среднего и особенно высшего профессионального образования является напряженным, может потребовать значительных усилий и времени, связанных с выбором образовательной организации, подготовкой и прохождением вступительных испытаний», — отмечают авторы законопроекта.

Действующая редакция Федерального закона «О страховых пенсиях» предусматривает приостановление выплаты на этот период.

Новым законопроектом предлагается ввести дополнительные гарантии пенсионного обеспечения для этой категории лиц, предусмотрев особый упрощенный порядок возобновления выплаты им пенсии при поступлении с 1 сентября года окончания школы на очное обучение в другую образовательную организацию.

Возобновлять выплату предлагается с момента ее приостановления в беззаявительном порядке на основании документов, подтверждающих поступление в учебное заведение.

Инициатива призвана стимулировать дальнейшее обучение получателей данного вида пенсии, закончивших школу, поскольку обеспечит стабильность и непрерывность выплат мер господдержки.

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