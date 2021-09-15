Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о проводимой работе в этом направлении.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области рассказал о совместной работе с Корпорацией развития Владимирской области и Фондом развития моногородов группы ВЭБ.РФ, направленной на повышение конкурентоспособности экономики таких населенных пунктов.

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«Фонд участвует в финансировании инвестпроектов, реализуемых в моногородах региона, с целью диверсификации экономики и стимулирования инвестиционной деятельности», — отметил сенатор.

По словам парламентария, заявки трех предприятий из моногородов Владимирской области — Ставрово и Камешково — уже получили предварительное одобрение на финансирование. Одна из этих компаний станет первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Камешково».

«Наша задача — помочь предприятиям развиваться и модернизироваться, чтобы полностью удовлетворять спрос на внутреннем рынке и открыть перспективы выхода на экспортный рынок. Важными результатами этой работы являются рост экономических показателей моногородов региона, улучшение инвестиционного климата и создание новых рабочих мест», — подчеркнул Александр Пронюшкин.

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