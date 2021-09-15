А. Артамонов обсудил вопросы финансирования модернизации социальных объектов Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам совершил рабочую поездку в регион.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области совершил рабочую поездку в Ростовскую область.

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Совместно с заместителем губернатора Ростовской области Игорем Сорокиным и председателем комитета Законодательного Собрания региона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатериной Стенякиной сенатор посетил социальные объекты, требующие капитального ремонта и реконструкции в шахтерских городах.

Законодатель провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы выделения средств из федерального бюджета на модернизацию социальных объектов, пострадавших от ведения горных работ и переселения граждан из ветхого жилья в шахтерских территориях Ростовской области. В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По словам Анатолия Артамонова, сегодня совершенно справедливо ставится вопрос о модернизации 57 объектов социальной инфраструктуры в шахтерских городах и поселках Ростовской области. «И мы обязательно со своей стороны будем настаивать, чтобы программа была завершена. Вопросы, которые мы сегодня обсудили на совещании, беспокоят всех жителей области, поэтому совместно с Законодательным Собранием региона мы будем решать эти задачи», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ростовскую область

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ростовскую область

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Анатолий Артамонов совершил рабочую поездку в Ростовскую область

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Было отмечено, что до 2012 года в регионе более 90 соцобъектов были реконструированы и капитально отремонтированы по программе Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ), подведомственного Министерству энергетики РФ. Однако с 2018 года средства на реконструкцию социальных объектов из федерального бюджета не выделяются, все ассигнования по линии ГУРШ направлены на расселение граждан из домов, признанных аварийными вследствие ведения горных работ.

«Ряд объектов заслуживают отдельного внимания. Среди них и здание старейшей школы города Шахт и корпусы ЦГБ города Новошахтинска. В настоящее время отремонтировать эти строения мы можем исключительно по программе ГУРШ за счет средств федерального бюджета», — рассказал Игорь Сорокин.

По словам Екатерины Стенякиной, в настоящее время по всем 57 объектам разработана проектно-сметная документация и при выделении средств из федерального бюджета есть возможность модернизировать здания школ и больниц.

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