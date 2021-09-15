Андрей Максимов: «Безуглеродные источники энергии в 2020 году заняли 40,8% в структуре российской генерации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 сентября. – Безуглеродные источники энергии – гидроэлектростанции, атомные электростанции, возобновляемые источники энергии – в 2020 году заняли 40,8% в структуре российской генерации, рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов в ходе сессии «Российская энергетика: достижения зеленого сектора и новые вызовы энергоперехода для традиционных отраслей» на Форуме экологического благополучия.

Андрей Максимов отметил, что влияние глобальной климатической повестки на развитие ТЭК России обусловлено тем, что значительная доля выбросов парниковых газов – порядка 33,6% – приходится на генерацию тепловой и электрической энергии.

В то же время, по его словам, доля безуглеродной энергетики в России значительна. «В 2020 году полностью безуглеродными источниками электрогенерации выработано 40,8% всей электроэнергии страны (ГЭС – 20,2%, АЭС – 20,6%, ВИЭ – 0,32%)», – рассказал директор Департамента.

Андрей Максимов также напомнил об основных направлениях деятельности, способствующей реализации экологической политики, – программе поддержки возобновляемой энергетики, отборах проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций в ценовых зонах (КОММод), также и с применением инновационного энергетического оборудования, программе вывода старой мощности и новом для России рынке микрогенерирующих устройств.

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