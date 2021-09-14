Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#РГАНТД#ГИРД15.09.2021 00:05

90 лет со дня создания Группы изучения реактивного движения

90 лет назад, 15 сентября 1931 года, в городе Москве при Бюро воздушной техники Военно-технической секции Научно-исследовательского отдела Центрального совета Союза Осоавиахима СССР была создана Группа изучения реактивного движения (ГИРД), возглавлявшаяся председателем Фридрихом Артуровичем Цандером.

По информации Российского государственного архива научно-технической документации, первым этапом на этом пути к освоению космического пространства была деятельность Группы изучения реактивного движения — научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации, занимавшейся разработкой ракет и двигателей к ним, которая положила начало ракетостроению. Ракеты, созданные ГИРД, легли в основу создания ракетно-космической техники.

Инициатором создания ГИРД, его основателем в 1931 году был Фридрих Цандер — ученый, изобретатель, один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе «ГИРД-X». Гирдовцы — это пионеры ракетной техники, усилиями которых были разработаны теоретические и практические основы реактивного полета, созданы первые советские ракеты и реактивные двигатели.

Практические работы Фридриха Цандера по ракетостроению явились поводом создания ГИРД и послужили научно-технической базой для дальнейшего развития исследований и разработок в этой области. Фридрихом Цандером было предложено несколько идей: создание двигателя внутреннего сгорания, работающего не только на бензине, но и на жидком кислороде, планирующий спуск при возвращении аппарата на Землю, запуск ракеты с большого аэроплана или спутника, тепловая защита аппарата при движении в плотных слоях атмосферы.

Сергей Королев считал Фридриха Цандера своим наставником и учителем. В своей книге «Ракетный полет в стратосфере» он написал: «Ближайшим последователем идей К.Э. Циолковского и горячим сторонником и энтузиастом ракетного дела был высокоталантливый инженер-изобретатель Ф.А. Цандер (1887-1933 гг.) Благодаря его работам за последние 10 лет были созданы прототипы первых советских ракетных двигателей. Ф.А. Цандер умер в 1933 г., но сумел создать дружный коллектив работников, своих учеников и последователей».

Основными направлениями деятельности ГИРД являлись:

Научно-исследовательская, проектно-конструкторская и экспериментальная работа по созданию и испытаниям опытных образцов реактивных двигателей разных типов и ракетных летательных аппаратов;

научно-техническая пропаганда в области ракетной техники и участие в подготовке специалистов для нее;

подготовка кадров специалистов ракетной техники;

руководство и координация деятельности периферийных организаций, занимавшихся разработкой проблем ракетной техники в рамках местных организаций ОСОАВИАХИМ.

Первым большом успехом ГИРД была ракета ГИРД-09 на жидком топливе конструкции Михаила Клавдиевича Тихонравова, запущенная 17 августа 1933 года на Подмосковном полигоне Нахабино. Ракета поднялась на высоту 400 метров, продолжительность полета составила 18 секунд. Эта удача позволила гирдовцам окончательно поверить в свои силы.

Разработанная под руководством Сергея Королева на основе исходных проработок проекта Фридриха Цандера жидкостная ракета ГИРД-Х была запущена 25 ноября 1933 года с двигателем 10. Стартовая масса ракеты 29,5 кг, масса топлива 8,3 кг, длина 2,2 м, подача топлива — вытеснительная. При пуске ракета взлетела вертикально на высоту 75-80 м, затем, вследствие разрушения крепления двигателя и трубки горючего, круто отклонилась от вертикали и упала на расстоянии около 150 м от места старта.

Историческое значение деятельности ГИРД состоит в том, что группа сыграла большую роль в формировании основных направлений ракетной техники и в создании школы ракетостроения. За два года существования ГИРД выполнила широкий комплекс научных теоретических и экспериментальных исследований, провела летные испытания жидкостных ракет, подготовила кадры высококвалифицированных специалистов не только внутри группы, но и в других организациях, что способствовало появлению в дальнейшем крупных ученых и исследователей в области освоения космического пространства.

Наряду с научно-производственной работой важным направлением в деятельности ГИРД явились пропаганда и популяризация ракетной техники. Перед ГИРД стояла также задача подготовить кадры специалистов в области ракетостроения. Кроме этого, создание ГИРД сопровождалось образованием аналогичных групп энтузиастов реактивной техники и межпланетных сообщений и в других городах. В связи с этим развивалось еще одно направление деятельности группы — руководство деятельностью местных гирдовских организаций.

Успешные результаты деятельности ГИРД показали необходимость создания единого научно-исследовательского и опытно-конструкторского центра для объединения усилий ученых и конструкторов с целью дальнейшего развития работ в области ракетостроения — новой отрасли народного хозяйства. Таким центром явился Реактивный научно-исследовательский институт, созданный в 1933 году на базе Группы изучения реактивного движения и Газодинамической лаборатории.

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