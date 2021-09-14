Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Орбитальные группировки#OneWeb#НПО Лавочкина#Фрегат15.09.2021 01:53

100-й полет «Фрегата»: 322 спутника OneWeb на орбите

Во вторник, 14 сентября 2021 года, в 21:17:09 по московскому времени с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 космодрома Байконур в штатном режиме выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 новыми космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. Данный старт стал уже десятым в рамках совместной программы OneWeb.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой — два, в остальных — по четыре спутника) от российского разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Во время автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения спутников.

Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком. По завершении разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана.

Запуск космических аппаратов осуществлен по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem в рамках контрактов Главкосмоса. Он был осуществлен силами совместного расчета дочерних организаций Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Российские космические системы, Главкосмос, а также иностранных заказчиков.

О разгонном блоке

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 100-м для разгонного блока «Фрегат».

Базовый разгонный блок «Фрегат» положил начало целому семейству высокоэффективных разгонных блоков, которые созданы и создаются на его основе. Применение на «Фрегате» дополнительных топливных ёмкостей и сбрасываемого блока баков («Фрегат-МТ» и «Фрегат-СБ») позволили существенно увеличить массу заправляемого топлива и, тем самым, повысить эффективность разгонного блока.

Основой конструктивно-компоновочной схемы разгонного блока «Фрегат» является блок баков, построенный по моноблочной несущей схеме. Он имеет торосферическую конфигурацию, состоящую из шести сваренных между собой сферических емкостей, разделенных сферическими донышками. Четыре из них являются баками окислителя и горючего, две ёмкости являются отсеками для размещения бортовых приборов и оборудования (один из них герметичен).

В одном из контейнеров (герметичном) размещается моноблок системы управления, включая аппаратуру спутниковой навигации и вентиляторы системы обеспечения теплового режима, в другом (негерметичном) — малый приборный отсек, служебные блоки, а также шаробаллоны высокого давления маршевой двигательной установки и двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска.

О спутниках OneWeb

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из них сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Кроме того, будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра. В июле 2021 года компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

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