Ю. Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы охраны правопорядка, соблюдения жилищных прав граждан, организации горячего питания в школах.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области провел встречу с личным составом Управления МВД России по региону.

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В ходе беседы обсуждалась работа ведомства, в том числе комплекс организационно-практических мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования в Российской Федерации.

Сенатор отметил, что в нынешнем году сотрудникам областного Управления МВД приходится работать в условиях непростой эпидемиологической ситуации, но, несмотря на это, они успешно справляются с поставленными задачами.

Юрий Валяев также встретился с мэром города Биробиджан Александром Головатым. Рассматривались вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация горячего питания в школах и переселение из ветхого аварийного жилья.

Мэр рассказал о программе переселения, критериях, по которым в нее попадают аварийные дома, а также о перспективах развития города. Он отметил важность реализации национальных проектов на территории областного центра.

Юрий Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

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Юрий Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

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Юрий Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

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Юрий Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

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Юрий Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

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Юрий Валяев провел ряд встреч в рамках работы в Еврейской автономной области

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В рамках работы в Биробиджане Юрий Валяев посетил Гимназию № 1, где проконтролировал ситуацию с обеспечением учеников младших классов горячим питанием. Парламентарий подчеркнул, что существенных проблем в этой сфере нет.

«Меню в школьных столовых утверждено и согласовано с Роспотребнадзором. Деньги из федерального бюджета на эти цели поступают в регион в полном объеме. Влажная уборка в помещениях проводится после каждого приема пищи. Санитарно-техническое содержание обеденных зон находится в нормативном состоянии, сотрудники обеспечены и используют средства индивидуальной защиты — халаты, перчатки, маски», — сказал сенатор.

Он добавил, что школьные столовые соответствуют требованиям по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В них установлены рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, есть антисептики для рук. График питания школьников сформирован с учетом наполняемости классов и безопасной рассадки детей в столовой.

«Организация школьного горячего питания и дальше будет оставаться на контроле сенаторов», — заверил Юрий Валяев.

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