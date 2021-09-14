Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы, касающиеся работы ведомства, состояния пожарно-технического оборудования и профессиональной подготовки сотрудников.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем.

Смотрите также

В ходе беседы они обсудили вопросы, касающиеся защиты населения и территорий, состояния пожарно-технического оборудования.

Эдуард Исаков посетил пожарно-спасательную часть, учебный класс, ознакомился с современной спецтехникой, работой диспетчеров, непосредственно принимающих вызовы. Парламентарий отметил, что здесь созданы комфортные условия для труда и повышения подготовки. Регулярно проводятся учения, сдача зачетов и нормативов для того, чтобы действия спасателей были четкими и слаженными.

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

1 из 7

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

2 из 7

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

3 из 7

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

4 из 7

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

5 из 7

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

6 из 7

Эдуард Исаков провел рабочую встречу с начальником Главного управления МЧС России по региону Петром Кугуем

7 из 7

«Сотрудники МЧС не только самоотверженно выполняют свой профессиональный долг, но и активно проявляют себя в общественной работе и спорте. Кроме того, в свободное от основных задач время они посвящают себя добровольческой деятельности и реализуют социальные проекты», — сказал сенатор.

Эдуард Исаков поблагодарил сотрудников МЧС за их самоотверженный труд и пожелал им дальнейших успехов.

Сенатор вместе с сотрудниками ведомства почтил память главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга.

MIL OSI