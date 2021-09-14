Учреждена Национальная студенческая лига сквоша

Source: Russia Ministry of Sport

При поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Федерация сквоша России и Российский студенческий спортивный союз учредили Ассоциацию «Национальная студенческая лига сквоша».В последние годы сквош стремительно набирает популярность в России, в том числе среди молодёжи. Российские юниоры занимают ведущие позиции в европейских рейтингах и составляют основу сборной команды России по сквошу.Летом 2021 года Федерация сквоша России получила право на проведение Первенства мира по сквошу в августе 2022 года в Санкт-Петербурге.В июне 2022 года под эгидой FISU в Египте пройдёт Чемпионат мира по сквошу среди студентов, подготовка к которому стала частью межведомственного Меморандума на 2021-2023 годы, подписанного Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным и Министром по делам молодёжи и спорта Арабской Республики Египет Ашрафом Субхи.«Сфера студенческого спорта была и остаётся одним из приоритетных направлений работы для Министерства спорта Российской Федерации, – отметил заместить Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. – Благодаря совместной работе Российского студенческого спортивного союза и общероссийских федераций по видам спорта ежегодно создаются новые студенческие спортивные лиги по наиболее популярным среди студенческой молодёжи видам спорта, и Национальная студенческая лига сквоша – яркое тому подтверждение. Безусловно, создание новых лиг и участие в проводимых ими соревнованиях будет способствовать достижению национальной цели по вовлечению 70 % граждан в систематические занятия физической культурой и спортом».«Создание Студенческой Лиги является первым шагом, который позволит привлечь в сквош новую аудиторию, организовать тренировочный и соревновательный процесс среди студентов, а также в перспективе будет способствовать строительству сквош-кортов на базе образовательных организаций. Благодаря относительно небольшим габаритам (ширина 6,5м х длина 10м х высота 6м) сквош-корт можно разместить практически в любом спортзале», – президент Национальной студенческой лиги сквоша Сергей Белобородов.«Сибирский федеральный университет стал первым из российских вузов, на базе которого к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года был построен сквош-корт. В этом году мы уже заключили соглашения о сотрудничестве с несколькими российскими вузами», – заявил член президиума Федерации сквоша России Антон Одинцов.В ближайших планах Национальной студенческой лиги сквоша проведение в сквош-клубах России бесплатных обучающих мастер-классов для студентов, а также проведение первого студенческого Чемпионата России.

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