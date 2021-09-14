Телефонный разговор с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси

Source: President of Russia – Kremlin

С учётом участия Президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации.

Подтверждён обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Затронуты некоторые темы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Условлено о продолжении контактов.

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