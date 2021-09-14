Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудила с директором Детской школы искусств в Нарьян-Маре вопросы организации дополнительного образования.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа в ходе поездки в регион провела встречу с руководителем Детской школы искусств Нарьян-Мара Ириной Пудовкиной.

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Собеседники обсудили новые условия оказания услуг дополнительного образования в НАО. По словам законодателя, с 1 сентября все дети в Ненецком автономном округе могут бесплатно посещать занятия, кружки и секции.

«Эта инициатива, поддержанная губернатором, предоставила всем семьям равные условия. Оплачивать занятия даже для одного ребенка может быть чувствительно для семейного бюджета, что уж говорить о многодетных семьях. А обучение игре на музыкальных инструментах — одна из самых дорогих услуг, потому что занятия проходят индивидуально», — отметила сенатор.

Ирина Пудовкина рассказала, что в школе искусств обучается порядка 700 детей. Традиционно набор в первый класс проводится в мае. Благодаря принятому решению желающих посещать музыкальную школу стало гораздо больше, поэтому в августе провели дополнительный набор на отделения народных инструментов.

«В учреждении работает 60 педагогов. Реализуются как предпрофессиональные программы, так и общеразвивающие, которые нацелены на любой уровень подготовки учеников. Замечательно, что сейчас основным условием получения дополнительного образования является желание ребенка, а не материальная возможность родителей», — подчеркнула Римма Галушина.

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