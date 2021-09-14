Source: Russia – Council of the Federation

Цель конкурса, проводившегося при поддержке Совета Федерации, – воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма, отметил сенатор .

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края».

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Сенатор отметил, что это мероприятие проводилось с февраля по май 2021 г. в Москве при поддержке Совета Федерации. Цель конкурса – формирование у школьников понимания, что мы живем в единой большой стране, воспитание чувства гражданственности и патриотизма. Для участия в нем поступило 550 работ — сочинений, эссе и очерков — из разных регионов страны. Победителями стали школьники из 39 субъектов РФ.

Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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Сергей Рябухин в ходе поездки в регион встретился с победителями V Всероссийского детского конкурса «Портрет твоего края»

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По словам Сергея Рябухина, юные ульяновцы приняли участие во всех заявленных номинациях. В муниципальном этапе участвовали 43 школьника, на Всероссийский этап направлено 10 лучших работ. Пятеро из них — Никита Гранковский, Арина Горбунова, Ксения Романова, Алексей Кузнецов и Лиана Шакурова — стали победителями.

Сенатор наградил победителей конкурса благодарственными письмами и ценными призами. «Каждый из нас испытывает чувство огромной привязанности и любви к своему родному краю — земле симбирской. И вы, наше новое поколение, принявшее участие во Всероссийском конкурсе «Портрет твоего края», доказали свою любовь очень ярко и убедительно», — сказал парламентарий, выступая на церемонии награждения. Он пожелал ребятам дальнейших творческих успехов.

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