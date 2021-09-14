С. Березкин принял участие в заседании Общественной палаты Тутаевского муниципального района Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались итоги реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!», вопросы формирования комфортной городской среды.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе работы в регионе принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Тутаевского муниципального района.

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На заседании, которое провел председатель районной Общественной палаты Анатолий Упадышев, обсуждались итоги реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе!», программы «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также результаты мониторинга безопасности детских и спортивных игровых площадок.

Как отметил Сергей Березкин, в очередной раз Тутаевский муниципальный район подтвердил свой лидерский статус. «Темпы и объемы реализации проекта «Решаем вместе!», рост безопасности и качества автодорог, успешное позиционирование в федеральных проектах — конкурсе «Минстроя РФ», «Фонда развития моногородов», позволяют высоко оценивать работу администрации и ее тесное взаимодействие с общественностью», — сказал сенатор.

Сергей Березкин в ходе работы в регионе принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Тутаевского муниципального района

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Сергей Березкин в ходе работы в регионе принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Тутаевского муниципального района

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Сергей Березкин в ходе работы в регионе принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Тутаевского муниципального района

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Сергей Березкин в ходе работы в регионе принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Тутаевского муниципального района

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Глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов, выступая с докладом, отметил, что активную роль в реализации проектов сыграли жители — как на этапе обсуждения, так и в процессе выполнения работ. В настоящий момент полным ходом идет благоустройство более 20 объектов, включая дороги и дворы. «80 процентов работ уже выполнены и приняты, другие объекты планируем завершить в ближайшее время», — сообщил он.

На заседании также были подведены итоги поступивших от граждан предложений в Стратегию развития Ярославской области. В основном, они касались газификации, дорожной деятельности, экологии, культуры, спорта и туризма. В общей сложности получено более 100 предложений жителей, которые будут учтены и реализованы в дальнейшей работе.

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