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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills14.09.2021 19:10

Сотрудник Протон-ПМ, победитель нацфинала WorldSkills, Владислав Ширяев удостоен награды Пермского края

Сотрудник компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Владислав Ширяев, победитель IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» в составе сборной Пермского края встретился с губернатором Дмитрием Махониным.

На мероприятии также присутствовали министр образования и науки Раиса Кассина и директора Пермских сузов. Губернатор поблагодарил участников сборной за качественную подготовку и развитие движения WorldSkills в Прикамье.

«Знаю, что конкуренция была высокой — более 1,5 тысячи ребят из 76 регионов России. Но вы не подвели, и все выступили на достойном уровне, — отметил Дмитрий Махонин. — Участие в подобных соревнованиях — большой вклад в ваше профессиональное будущее. Вы уже сейчас практически готовые квалифицированные кадры для наших предприятий. Уверен, работодатели края будут рады молодым специалистам с такой подготовкой», — обозначил Дмитрий Махонин.

Глава региона особо подчеркнул, что такой результат был бы не возможен без активного взаимодействия учебных заведений и промышленных предприятий. Участники сборной в свою очередь поблагодарили руководство региона. Владислав Ширяев, как и другие призеры, был отмечен благодарственным письмом главы региона.

«Подготовка к чемпионату длилась целый год. Уверенность в своих силах начала приходить только сейчас, — отмечает Владислав. — Наверное, сомнения при выполнении конкурсного задания дали мне возможность отточить свои навыки, проверяя каждую операцию по несколько раз. Конечно, большая заслуга в этом принадлежит моим наставникам.

Напомним, Владислав Ширяев, выпускник Пермского авиационного техникума, студент-целевик Протон-ПМ, обучался по дуальной модели. Практическую часть, как и подготовку к чемпионату он прошёл на базе Центре дуального образования Протон-ПМ, под руководством мастера производственного обучения, сертифицированного эксперта WorldSkills Александра Куклина. Право представлять Пермский край в нацфинале Владислав завоевал, победив в региональном чемпионате «Молодые профессионалы Пермского края — 2021».

В августе 2021 года он представил Протон-ПМ на VI Корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021», где также завоевал золото в своей компетенции. Сейчас он продолжает готовиться к VIII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech 2021», который пройдёт в городе Екатеринбурге в октябре.

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