Совещание с членами Правительства и руководством партии «Единая Россия»

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждается широкий круг актуальных социально-экономических вопросов.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

В этом году в ходе Послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и многих других крупных мероприятий у нас был намечен и прозвучал целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, для укрепления отечественной экономики, социальной сферы и, в конечном счёте, для повышения благополучия граждан.

Что имею в виду? Это предложения о поддержке и состоявшиеся решения о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, по укреплению социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и посёлках. И конечно, речь идёт о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости.

Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идёт работа по всем этим ключевым направлениям.

Отмечу, что многие из этих решений были инициированы партией «Единая Россия» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в по сути народную программу партии. Часть из них уже реализуется Правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, некоторые уже реализованы. Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы ещё раз вместе посмотреть, как идёт подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, её региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней.

Знаю, что «Единая Россия», её действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Во-первых, хотел бы здесь сказать, что очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и Правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат. Это чрезвычайно важная вещь.

Рассчитываю, что коллеги расскажут сегодня о том, как идёт работа на данном этапе. При этом подчеркну, важно и впредь сохранить эту координацию, как я уже сказал, обеих ветвей власти. Действовать нужно слаженно, как одна команда.

Давайте перейдём к повестке дня. Хочу предоставить слово для доклада по социальным вопросам Татьяне Алексеевне Голиковой.

Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.

Продолжение следует.

Смотрите также

MIL OSI