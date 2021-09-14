О. Цепкин: В Челябинской области активно реализуется проект «Шахматный всеобуч»

Source: Russia – Council of the Federation

Каждый год в проекте участвует все большее количество школ региона, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области в рамках поездки в регион обсудил реализацию проекта «Шахматный всеобуч».

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Сенатор отметил, что основная задача проекта — дать возможность каждому южноуральскому школьнику освоить шахматы. Каждый год в нем участвует все большее количество школ.

«Мы стараемся развивать любые формы обучения. Будем инициировать повсеместное распространение «Шахматного всеобуча» в Миассе и закрытых административно-территориальных образованиях с использованием внебюджетных источников финансирования, как это было сделано в свое время в Саткинском районе и Магнитогорске», — рассказал Олег Цепкин.

Олег Цепкин в рамках поездки в регион обсудил реализацию проекта «Шахматный всеобуч»

По его словам, ежегодно ребята, изучившие шахматы благодаря проекту, принимают участие в соревнованиях, которые организует министерство физической культуры и спорта региона.

В ходе заседания Общественного совета проекта первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова сообщила, что в рамках «Шахматного всеобуча» только в 2021 г. около 7 тыс. школьников региона начали изучать шахматы. Помимо этого, существуют курсы в системе дополнительного образования, а также организованы занятия в образовательных центрах «Точка роста».

Она добавила, что в ближайшие три года планируется открыть более ста «Точек роста» в школах населенных пунктов до 50 тыс. человек. К 2024 г. будет создана возможность для обучения шахматам во всех школах региона.

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