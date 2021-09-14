Н. Журавлев внес предложения в «дорожную карту» по развитию финансовых инструментов и венчурного финансирования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении вопросов реализации инвестиционных проектов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев принял участие в заседании подгруппы в рамках рабочей группы по доступным финансам для инвестиционных проектов, финансовым инструментам и развитию венчурного финансирования. Актуальные вопросы отрасли вице-спикер СФ обсудил с представителями федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка России, финансового рынка.

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В частности, речь шла о реформировании регулирования привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного общества, целесообразности стимулирования рынка IPO компаний средней капитализации.

Николай Журавлев отметил, что Совет Федерации поддерживает предложенные участниками мероприятия «дорожной карты». Особенно меры, направленные на стимулирование зеленого финансирования, развитие СЗПК, ГЧП и концессий, цифровой инфраструктуры финансового рынка.

Законодатель внес ряд предложений в «дорожную карту». «Целесообразно дальнейшее совершенствование налоговых режимов в специальных административных районах (САР). Для повышения привлекательности САР необходимо, в том числе, обеспечить возможность сохранения действия норм законодательства и правил корпоративного управления государства, из которого «переезжает» резидент».

Сенатор уточнил, что существуют неопределенности в действующем законодательстве. По его словам, есть необходимость устранения регуляторного арбитража для программ накопительного страхования жизни. «Сегодня предусмотрено освобождение от обложения обязательными страховыми взносами для взносов, осуществляемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. В то же время как для договоров накопительного страхования жизни такой льготы нет».

Предложения, сформированные участниками подгруппы, будут в дальнейшем вынесены на заседание рабочей группы, рассказал сенатор.

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