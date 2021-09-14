Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ Г. Карелова и глава профильного Комитета СФ И.Святенко подвели итоги Форума.

Проект «Школа социального лидерства» объективно необходим и он поддержан и министерствами, и субъектами Российской Федерации, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подводя итоги работы четвертого Форума социальных инноваций, который прошел в Москве в начале сентября.

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Вице-спикер СФ напомнила, что в ходе пленарного заседания Форума Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга предложила закрепить в итоговой резолюции предложение о создании нового кадрового проекта.

«Школа социального лидерства» должна готовить специалистов и руководителей, способных к созданию новых социальных проектов и программ, умеющих своевременно воплощать их в жизнь, применять современные технологии на практике. Реализация таких проектов требует профессионализма и умения», — пояснила Галина Карелова.

Вице-спикер СФ подчеркнула, что сейчас кадры в самых разных областях готовятся очень активно. «В сфере социальной защиты много опытных людей, но надо воспитывать молодежь, чтобы сохранить преемственность и те традиции, которые наработаны поколениями сотрудников старшего возраста», — сказала она.

По словам Галины Кареловой, в социальной сфере появляется все больше инноваций, поэтому необходима эффективная система подготовки и переподготовки кадров, которые смогут работать в новых условиях.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы обратила особое внимание, что на Форуме социальных инноваций регионов затрагивалась тема развития инклюзивного туризма. «Внутренний туризм сейчас активно развивается, и видны уже первые результаты. Его форматы должны также расширяться. Конечно, нельзя забывать о тех категориях граждан, которые в силу своего возраста или особенностей здоровья, нуждаются в создании специальных условий для путешествий по России», — подчеркнула законодатель.

По словам Инны Святенко, необходимо разработать не только льготные условия предоставления туристических услуг для инвалидов, но и создать в регионах специальные маршруты, ориентированные на граждан с ограниченными возможностями.

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