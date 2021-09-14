Нептун в противостоянии с Солнцем

Source: Russia Federal Space

Сегодня, 14 сентября 2021 года, в 12:12 по московскому времени Нептун окажется в противостоянии с Солнцем. Наступает наилучшее время для наблюдения восьмой планеты в телескоп. Расстояние между Землей и Нептуном в этот день будет наименьшим в 2021 году и составит 4,32 млрд. км (28,9 а.е.), а видимый диаметр планеты — наибольший в году 2,4 угловые секунды.Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются точно на одной прямой, при этом Земля находится между Солнцем и планетой. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения астероидов и внешних планет (от Марса до Нептуна), поскольку в это время планета находится на минимальном расстоянии до Земли и ее диск полностью освещен Солнцем.В противостояние продолжительность ночной видимости планеты максимальна, угловые размеры планеты на небе — наибольшие в году.Противостояния Нептуна повторяются каждый год с небольшим смещением по датам:

В 2018 году — 8 сентября;

в 2019 году — 10 сентября;

в 2020 году — 12 сентября;

в 2021 году — 14 сентября;

в 2022 году — 17 сентября;

в 2023 году — 19 сентября;

в 2024 году — 21 сентября.

КОНФИГУРАЦИИ НЕПТУНА В 2021 ГОДУ:

11 марта — соединение с Солнцем;

25 июня — стояние Нептуна (+7,9m), переход от прямого движения к попятному;

14 сентября — противостояние планеты (+7,8m);

1 декабря — стояние Нептуна (+7,9m), переход от попятного движения к прямому.

Период наилучших наблюдений Нептуна начинается в период попятного движения планеты (в конце июня) с началом астрономических сумерек в средних широтах и продлится до 1 декабря 2021 года, когда планета вновь возвратится к прямому движению по небу. Наиболее благоприятным периодом для наблюдений Нептуна будет месяц до и после дня противостояния — с середины августа и до середины октября 2021 года.

В 2021 году Нептун движется недалеко от границы созвездий Водолей и Рыбы. Яркость планеты на земном небе в дни противостояния составит +7,8m (звездной величины). Планета видна на протяжении всего темного времени суток, кульминируя над югом около местной полуночи.

Из Москвы в ночь противостояния с 14 на 15 сентября 2021 года Нептун будет виден с заката и до рассвета (с 19 часов вечера и до 6 утра) постепенно поднимаясь к полуночи на высоту почти 30° над южным горизонтом. В 6 часов утра Нептун скроется под горизонт. Наблюдается Нептун только в телескоп и при ясной погоде.НАБЛЮДЕНИЕ НЕПТУНА ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 2021 ГОДА:

В сентябре: Нептун (+7,8m) виден в течение всей ночи в южной стороне неба в созвездии Водолей. Это самое лучшее время для наблюдения планеты. 14 сентября Нептун в противостоянии.

В октябре: Осенними октябрьскими ночами Нептун (+7,8m) виден в южной стороне неба в течение всего темного промежутка времени, кроме утренних часов.

В ноябре: Нептун (+7,9m) будет виден в первой половине ночи и слегка за полночь на юге, а затем юго-западе в созвездии Водолей.

В декабре: Нептун (+7,9m) будет доступен наблюдениям в первой половине ночи на юго-западе в созвездии Водолей.

Найти Нептун в бинокль или телескоп в периоды видимости поможет звездная поисковая карта и, конечно, ясное, безлунное небо.НАБЛЮДЕНИЕ НЕПТУНА В ТЕЛЕСКОП:

Найти на небе планету с блеском около +8m можно с помощью сильного бинокля или телескопа. Различить диск планеты, имеющий видимый диаметр чуть больше 2” (2,4 секунды), можно только в достаточно крупный телескоп с увеличением не менее 120 крат и выше при спокойных атмосферных условиях. При этом нужно использовать поисковую звездную карту.

У Нептуна известно 14 спутников, они имеют блеск слабее +13m и в любительские телескопы не видны. В настоящее время планета движется по созвездию Водолей, где будет находиться до 2024 года, причем условия наблюдений для Северного полушария будут с каждым годом улучшаться!ЮБИЛЕЙ НЕПТУНА

23 сентября 2021 года исполняется 175 лет со дня открытия Нептуна.

Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчётам, а не путём регулярных наблюдений за небом. Наблюдения за движением Урана породило гипотезу о присутствии неизвестной планеты, которая своей гравитацией вносила возмущения в орбиту Урана. Нептун был обнаружен Иоганном Галле 23 сентября 1846 года (175 лет назад) по расчетам Урбена Леверье, в пределах предсказанного положения. Планета получила название в честь римского бога морей Нептуна. Как и Уран, Нептун содержит в основном водород, но также в нем присутствует большое количество метана и гелия. Нептун окружен очень слабыми кольцами.

Нептун — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы. Его масса в 17 раз превосходит массу Земли, а диаметр Нептуна почти в 4 раза больше земного и равен 49 528 км. Один оборот вокруг Солнца Нептун совершает за 164,79 земных лет.

Первый аппарат, достигший Нептуна, это «Вояджер-2». Он пролетел вблизи ледяного гиганта 25 августа 1989 года. Тогда были получены уникальные снимки Нептуна и его крупного спутника Тритона. Аппарат подтвердил существование магнитного поля у планеты и провел его измерения. Определил период вращения планеты (15 часов 58 минут), и показал активную погодную систему Нептуна, обнаружив самые сильные ветра среди планет Солнечной системы, а также наличие Большого Темного Пятна (устойчивый шторм-антициклон размерами 13000×6600 км), аналогичное Большому Красному Пятну на Юпитере.

Снимки, сделанные позже космическим телескопом «Хаббл», показали, что Большое Темное Пятно на Нептуне исчезло. Аппаратом было подтверждено наличие слабых фрагментированных колец и 6 новых спутников, которые тусклее 20-й звездной величины (+20m). Тем не менее Тритон относительно яркий (+13,6m), и немного меньше, чем наша Луна. Тритон является одним из самых холодных миров, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе, температура на Тритоне — минус 236°C.

Источник: Московский планетарий

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