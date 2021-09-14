М. Павлова и Д. Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы наградили победительниц конкурса красоты «Рожденная побеждать!», прошедшего в Челябинской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области и представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва Дина Оюн ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва приняли участие в реализации социально-культурного проекта, направленного на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья.

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Пятый Межрегиональный конкурс красоты «Рожденная побеждать!» состоялся в Челябинской области. Его участницами стали 12 девушек, передвигающихся на колясках, из Москвы, Омска, Оренбурга, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Республики Тыва и др.

Маргарита Павлова, возглавившая жюри конкурса, рассказала, что в течение недели участницы проекта посещали мастер-классы, обучающие искусству стиля, общались с психологами, стилистами и специалистами индустрии красоты.

Мероприятие завершилось красочным шоу с дефиле девушек на колясках. Сенатор вручила корону победительнице в номинации «Королева танца» Ольге Матвеевой из Санкт-Петербурга.

Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова и Дина Оюн приняли участие в социально-культурном проекте, направленном на поддержку девушек с ограниченными возможностями здоровья

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«В очередной раз участницы конкурса доказали, что главное в жизни — это победа над собой. Они увлечены своим любимым делом, занимаются спортом, воспитывают детей, работают и учатся. География конкурса все ширится, это значит, что положительные примеры стойкости духа становятся национальным примером», — отметила парламентарий.

Дина Оюн вручила корону победительницы в номинации «Королева элегантности» представительнице Республики Тыва Ариане Хейтек, которая продемонстрировала свой национальный костюм и танец. «Участницы на личном примере показывают безграничность возможностей человека. Они вдохновляют других любить жизнь и развиваться», — сказала сенатор.

Почетным гостем конкурса стала председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая. Она поздравила участниц конкурса и поблагодарила их за умение преодолевать сложные обстоятельства.

Организаторами конкурса выступили Законодательное Собрание и правительство Челябинской области, директор благотворительного фонда «Рожденная побеждать» Лариса Лунева.

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