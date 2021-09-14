Минэнерго опубликовало законопроект о финансовой дисциплине энергосбытовых организаций

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 сентября. – Во исполнение поручений Президента и Правительства России Минэнерго разработало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам финансового состояния и финансовой дисциплины энергосбытовых организаций».

Проект разработан в целях улучшения платёжной дисциплины и недопущения нецелевого использования средств, предназначенных поставщикам энергоресурсов и сетевым организациям.

Предполагается наделение Правительства РФ полномочиями по установлению финансовых показателей для гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке электроэнергии и мощности, характеризующих уровень исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. За несоответствие финансовым показателям, согласно законопроекту, предусматривается ответственность в виде лишения статуса субъекта оптового рынка.

Контроль за соблюдением финансовой дисциплины, а также мониторинг финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций на оптовом рынке будет осуществляться ассоциацией «НП Совет рынка».

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