Минэнерго взяло на контроль работу энергообъектов во время подготовки и проведения выборов в Госдуму

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 сентября. – Минэнерго взяло на особый контроль работу энергообъектов во время подготовки и проведения всероссийских выборов в Государственную Думу 17-19 сентября.

Всего для обеспечения бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий обеспечена готовность более 11 тысяч аварийных бригад в составе более 54 тысячи человек, около 28 тысяч единиц специальной техники и более 6 тысяч дизель-генераторных установок.

В соответствии с приказом Минэнерго руководители энергокомпаний организуют мониторинг бесперебойной работы персонала и технологического оборудования энергообъектов, постоянного дежурства ответственных лиц.

Кроме того, будет обеспечен контроль за функционированием дежурных служб и горячих линий, а также оперативное информационное взаимодействие Минэнерго и энергокомпаний в случае нарушения электроснабжения пунктов голосования и подсчета голосов избирателей.

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