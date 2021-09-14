К. Косачев и Г. Карасин приняли участие в совещании по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие с участием представителей МПС и ООН прошло в формате видеоконференцсвязи.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

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В совещании участвовали Генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг, представители МИД РФ, МПС и Генерального секретаря ООН, Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО.

В центре внимания участников встречи были вопросы предварительного согласования программы конференции и организации основных сессий, подготовки приглашений главам государств, правительств и парламентов, организационные моменты, связанные с обеспечением работы конференции.

Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Константин Косачев и Григорий Карасин приняли участие в восьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу пройдет 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Конференция проводится Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Россия является принимающей стороной форума. С инициативой проведения Конференции выступила Председатель СФ в ходе 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге в 2017 году.

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