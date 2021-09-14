Замминистра Азат Кадыров посетил с рабочим визитом Брянск

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 сентября, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров посетил с рабочим визитом Брянск, где осмотрел спортивную инфраструктуру города.

В Брянском государственном училище олимпийского резерва Азат Кадыров ознакомился с условиями спортивной подготовки молодых спортсменов. Директор учреждения Алексей Солонкин поделился с замминистра планами по модернизации материально-технической базы училища в соответствии с требованиями образовательных стандартов, передовых технологий и федеральных стандартов спортивной подготовки.

Азат Кадыров оценил созданные в Брянском УОР современные условия для подготовки юных спортсменов. Замминистра также отметил растущие темпы развития спортивной инфраструктуры в области.

Брянское государственное училище олимпийского резерва более 30 лет занимается подготовкой квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта и обеспечивает подготовку спортивного резерва страны по базовым видам спорта в регионе: лёгкая атлетика, дзюдо, спортивная борьба, тяжёлая атлетика, лыжные гонки, велоспорт ВМХ.

Выпускники училища неоднократно становились победителями и призёрами Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других значимых турниров. Среди них: лыжник Александр Большунов – чемпион мира, четырёхкратный призёр Олимпийских игр (2018), двукратный обладатель Большого хрустального глобуса, спринтер Артём Калашян – двукратный бронзовый призер XVI Паралимпийских летних игр, дзюдоистка Наталья Кузютина – бронзовый призер Олимпийских игр (2016) и самбист Артём Осипенко – восьмикратный чемпион мира.

В рамках рабочей поездки Азат Кадыров также посетил самый крупный спортивный объект в регионе – Дворец единоборств. Он был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта составила 2 073,33 млн рублей, в т.ч. 1 861, 64 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Дворец готов на 99%, сейчас ведутся отделочные работы. Открытие объекта запланировано на декабрь. Дворец единоборств сможет вместить одновременно около 4000 зрителей. В комплексе предусмотрены тренировочные залы и залы для соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу, а также два бассейна, центр реабилитации и восстановления и конференц-зал.

В ходе визита Азат Кадыров также оценил ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак» и открыл Ледовый дворец и Центр физической культуры и спорта «Десна» в г. Жуковке.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» бюджету Брянской области в 2021 году выделено 347 878,3 тыс. рублей. Из них: 110 578,9 тыс. рублей – на строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе для спортивной школы по футболу «Динамо-Брянск»; 25 000,0 тыс. рублей – на закупку оборудования для хоккея; 11 509,5 тыс. рублей – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; 20 000,0 тыс. рублей – на создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, 96 926,1 тыс. рублей – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Фокинском районе для спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив»; 83 863,8 тыс. рублей – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в н.п. Выгоничи.

Пресс-служба Минспорта России

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