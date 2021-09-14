Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#НИИ СК#Гвианский космический центр14.09.2021 13:21

Завершено годовое техническое обслуживание стартового комплекса «Союз» в ГКЦ

На стартовом комплексе «Союз» в Гвианском космическом центре завершено годовое техническое обслуживание (ГТО) наземного технологического оборудования. ГТО проводилось с 9 августа по 10 сентября 2021 года на 29 системах и агрегатах с целью поддержания наземного технологического оборудования в готовности к применению по назначению в преддверии предстоящих пусковых кампаний.

В работах были задействованы 78 специалистов Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и смежных предприятий.

Работы проводились при поддержке европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и предприятий европейской кооперации, которые в свою очередь обеспечивают работы российской стороны и эксплуатируют здания и сооружения, а также технические системы Комплекса запуска «Союз».

Повседневная деятельность расчета специалистов ЦЭНКИ организована с соблюдением всех эпидемиологических требований по нераспространению коронавирусной инфекции, установленных Правительством Французской Республики и Префектурой Французской Гвианы.

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Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте «Союз» в Гвианском космическом центре выступает компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос), обеспечивая взаимодействие с Arianespace. Подготовку российской ракетно-космической техники и обслуживание наземного технологического оборудования на космодроме в Гвиане осуществляют предприятия Роскосмоса — Ракетно-космической центр «Прогресс», Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина и ЦЭНКИ.

Проведение запусков космических аппаратов осуществляется совместными европейско-российскими пусковыми расчетами. Подготовка ракеты-носителей «Союз-СТ» и эксплуатация поставленного российской стороной наземного технологического оборудования проводится российскими специалистами.

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