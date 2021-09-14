Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#КБ Салют14.09.2021 15:35

Депутат Госдумы посетил Центр Хруничева

В понедельник, 13 сентября 2021 года, Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с плановым визитом посетил депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

В сопровождении первого заместителя генерального директора Центра Хруничева Дениса Денискина и заместителя генерального директора по персоналу Михаила Наземнова депутат Госдумы ознакомился с работой механосборочного цеха обработки изделий на станках с ЧПУ и цеха окончательной сборки ракеты-носителя «Протон-М».

В рамках визита Денис Кравченко также встретился с работниками ракетно-космического завода и Конструкторского бюро «Салют» (входит в Роскосмос), рассказал о проделанной работе в интересах предприятий ракетно-космической отрасли и ответил на вопросы присутствовавших.

«За последние несколько лет улучшилось состояние предприятия в целом, сокращена задолженность, которая была накоплена за предыдущий период. Центр Хруничева активно преобразуется и с точки зрения развития, и с точки зрения взаимодействия с Москвой, на территории строится новый Национальный космический центр. Есть очень четкие задачи, поставленные перед руководством предприятия, оно будет развиваться и стабильно загружаться заказами. Мы стараемся удерживать наших специалистов в КБ и на предприятии московской площадки», — отметил Денис Кравченко.

До избрания в депутаты Государственной думы Денис Кравченко работал в ракетно-космической отрасли.

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