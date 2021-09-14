Г. Карелова: Через месяц начнет свою работу Третий Евразийский женский форум

Source: Russia – Council of the Federation

В Москве на станции метро «Выставочная» проходит фотовыставка, посвященная этому событию.

В Москве на станции метро «Выставочная» открылась фотовыставка «Женский взгляд на мировые проблемы». Экспозиция организована Советом Федерации и посвящена Евразийскому женскому форуму, который через месяц начнет свою работу в Санкт- Петербурге. В этом году он состоится в нашей стране в третий раз.

Смотрите также

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

На выставке, подготовленной Пресс-службой верхней палаты парламента совместно с телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ», представлены наиболее яркие моменты прошедших форумов, портреты женщин-политиков, общественных деятелей, ученых и предпринимателей.

Как отметила Галина Карелова при посещении выставки, ее организаторы стремились передать наполненную энергией атмосферу Форума, объединяющего женщин-лидеров из более чем 100 стран для обсуждения актуальных тем мировой повестки дня.

Вице-спикер СФ поблагодарила руководство Московского метрополитена за возможность познакомить москвичей и гостей столицы с историей и участниками Форума, с теми, чья деятельность становится «мягкой силой», объединяя и помогая решать актуальные проблемы XXI века.

«Нам удалось сделать Форум одной из самых авторитетных международных дискуссионных площадок», — отметила Галина Карелова. «Это отражает и представленная экспозиция. За время между форумами наша жизнь наполнилась новыми смыслами, и третий Форум будет посвящен миссии женщин в новой реальности. Новая реальность ставит перед нами новые задачи, в решении которых женщины играют все более значимую роль».

Вместе с вице-спикером Совета Федерации выставку также посетили председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

MIL OSI