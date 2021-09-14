Source: Russia Federal Space

#Гонец14.09.2021 08:32

«Гонец» принял участие в Рыбопромышленном форуме

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в IV Рыбопромышленном форуме, прошедшем в городе Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября 2021 года. Мероприятие является ключевым для рыбопромысловой отрасли и проводится ежегодно. Экспозиция компании находилась в составе объединенного стенда с Центром системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС), которое является эксклюзивным дистрибьютором судового оборудования «Гонец» на территории России.

В качестве экспонатов посетителям были представлены судовые станции «Гонец», устанавливаемые на рыбопромысловые суда во всех промысловых бассейнах. В этом году Спутниковая система «Гонец» представила на форуме перспективное антенно-фидерное устройство, используемое с судовыми станциями «Гонец». Оно успешно прошло испытания и с октября текущего года будет серийно устанавливаться на суда. Отличительными особенностями новой антенны стали усовершенствование показателей герметичности и коррозиоустойчивости, а также применение новых типов кабельных коннекторов.

В ходе форума специалисты Спутниковой системы «Гонец» провели ряд рабочих встреч. В частности, генеральный директор спутникового оператора Павел Черенков провел встречу с врио начальника ЦСМС Александром Михайловым. Также были проведены переговоры Главным управлением барже-буксирного состава«, «Верфь братьев Нобель» и другими организациями. Интерес к спутниковым сервисам «Гонец» проявили участники форума из других стран. В частности, стенд компании посетили Министр сельского хозяйства Республики Мозамбик и Консул посольства Мозамбика в России господин Анибал, которые выразили заинтересованность судовыми станциями «Гонец», т.к. Мозамбик — морская страна и имеет насущную потребность в спутниковом судовом оборудовании.

Судовые терминалы «Гонец» используются на рыбопромысловых судах в качестве технических средств контроля уже более четырех лет. За это время Спутниковая система «Гонец» получила ценный опыт применения своих станций на судах, ведущих рыбопромысловую деятельность в различных климатических зонах и широтах мирового океана. Это позволяет оператору развивать свои продукты и услуги на основе обратной связи от рыбаков и персонала сервисных организаций. Рыбопромышленный форум в очередной раз стал той площадкой, где состоялось живое и продуктивное общение компаний, ведущих промысл, организаций, оказывающих услуги и осуществляющих поставки оборудования и регуляторов отрасли.

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