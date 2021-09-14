Встреча с Президентом Сирии Башаром Асадом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Президент!

Очень рад Вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить Вас с прошедшим недавно днём рождения.

Б.Асад (по-русски): Спасибо.

В.Путин: Ну и, конечно, уже в личном формате – с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди Вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с Вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни.

Знаю, что Вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед.

Но для этого очень многое сделано. Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесён очень серьёзный, значительный ущерб, и Сирийское Правительство во главе с Вами контролирует 90 процентов территории.

Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без Ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством.

К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобождённые районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у Вас в гостях по Вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни.

Наши совместные усилия тоже приносят определённый результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объём товарооборота увеличился в 3,5 раза.

И мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось всё человечество, имею виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день.

Очень рад Вас видеть, господин Президент, добро пожаловать.

Б.Асад (как переведено): Огромное спасибо, господин Президент.

Для меня является большой честью сегодня присутствовать в Москве, встретиться с Вами, обсудить вопросы, связанные с нашим совместными задачами, выполняя которые мы достигли определённых результатов в борьбе с международным терроризмом.

Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но ещё и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину.

Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла.

Естественно, способствовали и наши политические акции, политические мероприятия, процессы, которые мы проводили, будь это в Сочи или в Астане, для того чтобы нормализовалась жизнь на территории Сирийской Арабской Республики.

Единственное, хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определённые причины. Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем.

Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место.

Тем не менее различные процессы и действия, мероприятия, которые выполняются Сирийской Арабской Республикой, будь это налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, мы выполняем их в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент.

Пользуясь случаем, я бы хотел в том числе обсудить вопросы, которые обозначил ранее, и другие области нашего двустороннего сотрудничества в составе рабочих групп или как будет определено сегодняшним днём.

Ещё раз позвольте воспользоваться случаем и в Вашем лице поблагодарить Российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и всё необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю Вас за это.

Кроме этого, хочу поблагодарить отдельно Министерство иностранных дел [России] за позицию, чёткую политику, которую оно проводит на международной арене, защищая легитимные общепризнанные принципы и нормы международного права. Те права, которые являются неотчуждаемыми, неотъемлемыми для каждого народа, – это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из канонов, исходя из национального законодательства. [Спасибо] за ту политику, которую провело ваше ведомство, Министерство иностранных дел, на международной площадке, ещё раз повторюсь, с целью воспрещения распространения терроризма в угоду тем государствам, которые его поддерживают и для себя поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач.

Ещё раз хочу поблагодарить Вас. Большое спасибо.

MIL OSI