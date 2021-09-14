Встреча с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый Алексей Геннадьевич! Уважаемые друзья!

Алексей Геннадьевич, мы с Вами договорились сегодня поговорить о развитии региона, о развитии Тульской области.

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Я вижу, Вы предлагаете такую, в общем, несколько необычную встречу с руководителем региона: Вы пригласили на эту встречу и Ваших коллег из различных отраслей.

Это очень, мне кажется, своевременно и правильно, и интересно, надеюсь, будет послушать не только главу Тульской области, но и тех людей, которые работают в жизненно важных сферах деятельности и напрямую контачат с людьми, имеют напрямую обратную связь с гражданами.

Давайте. Тема известна – это социально-экономическое положение и планы развития Тульской области.

Прошу Вас.

Продолжение следует.

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