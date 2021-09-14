А. Турчак: Процедура техосмотра в ее нынешнем виде давно утратила связь с безопасностью и превратилась в оброк

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ и депутаты предложили изменения в закон о техническом осмотре транспортных средств.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и депутаты Государственной Думы Сергей Неверов и Евгений Москвичев внесли законопроект, предусматривающий поправки в законодательство о техническом осмотре транспортных средств.

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«Процедура техосмотра в нынешнем ее виде давно утратила свою прежнюю связь с безопасностью и превратилась в оброк, который автовладельцы последние годы уплачивали исключительно для покупки полиса ОСАГО», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, законопроект предусматривает, что владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учет – например, при смене собственника. «И только в случае, если машина старше четырех лет. Во всех остальных случаях техосмотр как обязательная процедура отменяется».

В то же время, отметил первый вице-спикер СФ, для коммерческого транспорта ничего не меняется. «Владельцы парков такси, автобусов, грузовых автомобилей все так же будут обязаны регулярно проходить техосмотр. Здесь контроль необходим, и от него никто не отказывается».

Согласно законопроекту, изменения вносятся в федеральные законы «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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