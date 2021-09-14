А. Майоров: Профильный Комитет СФ продолжает осуществлять мониторинг цен на агропродовольственном рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке.

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Мероприятие провел Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в нем участвовали руководители органов управления АПК субъектов Федерации.

Обсуждались вопросы проведения сезонных полевых работ и текущей ситуации в агростраховании.

Уборочная кампания в стране вышла на финишную прямую, российским аграриям осталось собрать урожай с 20 процентов посевных площадей, рассказал глава Министерства. Намолочено свыше 70,5 млн тонн зерна. По многим культурам урожайность превышает прошлогодние показатели, в том числе по кукурузе, сахарной свекле и рису. Кроме того, участники совещания отметили, что в ряде регионов уже приступили к севу озимых культур под урожай 2022 года. На сегодняшний день он проведен на площади 7,3 млн га.

Отдельно на совещании был рассмотрен вопрос о доступности минеральных удобрений для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Действующая в настоящее время система мер государственной поддержки АПК в значительной степени обеспечивает стабильность цен на продовольствие на внутреннем рынке. Тем не менее, колебания цен есть, на рост цен на продовольствие на внутреннем рынке влияет множество объективных факторов: высокая волатильность цен на продовольствие на мировом рынке, повышение стоимости горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений и другие факторы.

Алексей Майоров проинформировал, что 13 октября 2021 года предусмотрено проведение парламентских слушаний «О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке Российской Федерации», на которых планируется обсудить данные вопросы.

В своем выступлении сенатор также отметил, что 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», авторами которого стали сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы.

«Федеральный закон был принят в связи с необходимостью дальнейшего развития системы агрострахования за счет повышения ее доступности и удобства использования для всех категорий сельхозпроизводителей. Основная цель изменений — урегулирование вопросов предоставления сельскохозяйственному товаропроизводителю новой возможности заключать договоры сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на случай объявления режима чрезвычайной ситуации в субъекте Федерации, а также получения страховых возмещений при наступлении страхового случая в результате ЧС», — рассказал сенатор.

Он выразил озабоченность тем, что в последнее время наблюдается увеличение частоты и мощности опасных природных явлений, наносящих ущерб сельскому хозяйству. «Катастрофические заморозки и другие опасные явления на юге России выявили проблему отсутствия страхования многолетних насаждений – садов и виноградников».

Система агрострахования должна играть ведущую роль в компенсации потерь хозяйств от природных бедствий, считает сенатор. «Это защитит хозяйства на случай утраты посевов в результате природных явлений, если они носят масштабный характер, затрагивающий целый регион. С учетом климатических изменений, потери урожая прошлых годов и важности обеспечения имущественных интересов российских производителей страховой защитой необходимо внедрение обновленного механизма сельскохозяйственного страхования от чрезвычайных ситуаций природного характера как можно быстрее».

Вступление в силу изменений в Федеральный закон позволит не только увеличить объем застрахованных посевных площадей, но и снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсидируемой части страховой премии, а также повысить их устойчивость при возникновении ущерба, подчеркнул Алексей Майоров. «Для реализации Федерального закона потребуется принятие пяти подзаконных актов — три постановления Правительства Российской Федерации и два ведомственных акта Минсельхоза России. Разработка, согласование и принятие актов требует эффективной и оперативной работы всех органов власти, участвующих в согласовании проектов».

Сенатор также рассказал, что Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с Национальным союзом агростраховщиков в период с 25 сентября по 9 декабря 2020 года была проведена серия масштабных обучающих семинаров-совещаний во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. «В каждом семинаре принимали участие сенаторы — члены нашего Комитета, представители федеральных округов Российской Федерации. Формат проведения мероприятий позволил привлечь к ним более 800 участников из 83 субъектов Федерации, включая региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых союзов и страховых организаций. Участники обсудили все вопросы в режиме прямого диалога, получили необходимые практические рекомендации».

Комитет запланировал в период осенней сессии 2021 года проведение новой серии семинаров-совещаний по федеральным округам, основными темами которых станут вступившие в силу с 1 июля существенные изменения в законодательство о сельскохозяйственном страховании с господдержкой, которые коснутся производителей всех регионов страны, отметил Алексей Майоров.

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