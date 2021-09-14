Алексей Миллер и Премьер-министр Армении Никола Пашинян обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 сентября 2021, 17:00

Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером в Республику Армения.

В рамках визита Алексей Миллер и Премьер-министр Республики Армения Никола Пашинян провели рабочую встречу. Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Справка

ЗАО «Газпром Армения» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром») поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

В 2020 году «Газпром» поставил в Армению 2,2 млрд куб. м газа.

Управление информации ПАО «Газпром»

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