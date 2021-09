Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Udział Prezydenta RP z Małżonką w Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie – program prasowy [PL/EN]

Source: President of Poland in English

14-15 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką wezmą udział w 16. Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie w Republice Włoskiej oraz w ceremonii wręczenia odznaczenia w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej.

Uwaga! Ze względu na restrykcje sanitarne związane z Covid 19, transmisję satelitarną ze Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos zapewni RAI/EBU News Exchange. Parametry sygnału zostaną przekazane wkrótce. Dodatkowo RAI będzie prowadziło transmisję na żywo w języku angielskim i w języku włoskim. Linki do transmisji będą podane wkrótce na www.prezydent.pl

Przekazujemy program prasowy wizyty:

14 września 2021 r.

Watykan

Godz. 17.30 Złożenie wieńca przez Parę Prezydencką przy grobie św. Jana Pawła II

(Bazylika św. Piotra)

Obecny osobisty fotograf i operator kamery Prezydenta RP

Godz. 18.00 Udział Prezydenta RP w ceremonii wręczenia odznaczenia

(siedziba Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej)

Planowane wystąpienie Prezydenta RP

Obecne media akredytowane w BP KPRP

Godz. 17.00 wejście do Ambasady akredytowanych dziennikarzy

15 września 2021 r.

Rzym

Godz. 10.00 Przyjazdy Prezydentów i delegacji do Kwirynału

Ceremonia powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy

(Dziedziniec Kwirynału)

Zdjęcia zapewniają Organizatorzy

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Powitanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Prezydenta Republiki Włoskiej Sergio Mattarellę

(Kwirynał, Salone delle Feste)

Obecni osobisty fotograf i operator kamery Prezydenta

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Godz. 11.10 Wspólne zdjęcie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

(Kwirynał, Salone dei Corazzieri)

Obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Godz. 11.15 I sesja plenarna XVI Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

EU on the path to strategic autonomy: responsibilities and opportunities

(Kwirynał, Salone dei Corazzieri)

Obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów na początku

Godz. 14.45 II sesja plenarna XVI Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

EU’s contribution to multilateralism in the post – pandemic world

(Kwirynał, Salone dei Corazzieri)

Obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów na początku

Godz. 16.45 Oświadczenia Prezydentów Państw Grupy Arraiolos dla przedstawicieli mediów

(Dziedziniec Kwirynału)

Z udziałem akredytowanych w Kwirynale mediów

Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU News Exchange

Godz. 20.15 Obiad oficjalny wydawany przez Prezydenta Republiki Włoskiej na cześć Prezydentów i Małżonek

(Kwirynał)

Od godz. 19.30 przyjazdy Prezydentów. Podczas przyjazdów obecni osobiści fotografowie i operatorzy kamer Prezydentów. Sygnał telewizyjny zostanie udostępniony przez RAI/EBU

Uwaga! Parametry do sygnału satelitarnego będą podane wkrótce na www.prezydent.pl

Informacji nt. wizyty udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Anetta Czarnecka,

; tel. +48 22 695 10 12, tel. kom. +48 721 800 765.

