Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата13.09.2021 02:10

75 лет Юрию Валентиновичу Тарачкову

Сегодня, 13 сентября 2021 года, исполняется 75 лет токарю высшей квалификации, Герою Социалистического Труда Юрию Валентиновичу Тарачкову.

Работал: в 1964-1965 гг. — на Московском машиностроительном заводе «Рассвет»: ученик токаря; в 1968-2000 гг. — на Тушинском машиностроительном заводе г. Москва: токарь; с 2000 года — на ТМЗ-Транс-Техника: токарь.

Участвовал в создании многоразовой космической системы «Энергия-Буран», в освоении новых материалов и прогрессивных технологий. Занимался освоением режимов металлообработки вновь применяемых материалов.

Награжден орденами Ленина (1990 г.), Трудовой Славы III ст. (1978 г.), медалью и другими ведомственными наградами.

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