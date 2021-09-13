Э. Исаков: За более чем 20-летнюю историю Спартакиада Югры среди людей с инвалидностью перешагнула пределы автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил соревнования, пообщался с участниками и поздравил победителей.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью.

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Сенатор пообщался с участниками соревнований и поздравил победителей. «За более чем 20-летнюю историю Спартакиада выросла в проект, границы которого перешагнули пределы автономного округа. В этом году медали оспаривают около 200 человек из 20 муниципальных образований региона, а также участвуют спортсмены из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — сказал Эдуард Исаков.

Парламентарий отметил, что, по большому счету, на этих соревнованиях нет победителей и проигравших. «Мы все одна дружная спортивная семья, и самые массовые окружные соревнования для людей с ограничениями здоровья – это, прежде всего, праздник спорта».

Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Эдуард Исаков в рамках поездки в регион посетил XXIII Открытую Спартакиаду Югры среди людей с инвалидностью

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Спортсмены состязались в лёгкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге и настольном теннисе. По итогам четырёх соревновательных дней победила команда Сургутского района, за ней расположились представители городов Сургута и Лангепаса. В организации спортивного мероприятия участвовали добровольцы клуба «Респект», который был создан при поддержке Центра адаптивного спорта Югры.

Сенатор также рассказал о специальной подготовке 115 волонтеров, которые приехали на Спартакиаду из разных муниципалитетов Югры. «Два дня волонтеры обучались на мастер-классах и на практике закрепляли полученные знания, оказывая помощь людям с инвалидностью на спортивных объектах».

Эдуард Исаков и директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин вручили награды участникам мероприятия.

MIL OSI