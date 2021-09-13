ФНЦ ВНИИФК получил грант ВАДА на проведение исследований в области социальных наук

Source: Russia Ministry of Sport

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) стал одной из 18 организаций, получивших грант Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на проведение исследований в области социальных наук.

Исследование проводится при поддержке Международной федерации студенческого спорта, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Волгоградской государственной академии физической культуры во взаимодействии с Федерацией велосипедного спорта России, Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, Союзом биатлонистов России.

Целью исследования является оценка восприятия антидопинговой системы российскими спортсменами, персоналом спортсменов и студентами спортивных образовательных учреждений высшего образования.

Результаты социологического исследования позволят повысить эффективность системы профилактики допинга в спорте и лягут в основу создания действенного механизма дальнейшей разработки научно обоснованных стратегий профилактики допинга, включая разработку образовательных антидопинговых программ как для спортсменов, так и для персонала.

По завершении проекта результаты исследования будут представлены ВАДА и международному сообществу, а также российским спортивным организациям.

Министерство спорта Российской Федерации благодарит организации, поддержавшие проведение данного исследования.

Пресс-служба Минспорта России

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