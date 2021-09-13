Т. Гигель: В последнее время медицина находится в центре внимания всех уровней власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с жителями ряда сел и коллективом районной больницы муниципального образования «Турочакский район».

Представитель в Совете Федерации законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону встретилась с жителями сел Дмитриевка, Артыбаш, Иогач, Тондошка, а также с коллективом районной больницы Турочакского района.

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По словам парламентария, в отдаленном селе Дмитриевка год назад на 17 километрах внутренней дороги Дмитриевка — Турочак положено черное покрытие. Еще 17 километров дороги было заасфальтировано ранее. Жителям села теперь, чтобы добраться до районного центра, находящегося в 34 километрах от населенного пункта, надо меньше часа, уточнила Татьяна Гигель. «Как выяснилось, жители позитивно воспринимают происходящий в регионе «дорожный бум», в рамках которого вся дорожная сеть села, а это порядка 4 километров, была заасфальтирована».

«Жители уверены, что особое внимание власти к решению вопросов внутреннего дорожного сообщения положительно скажется на развитии региональной экономики, в том числе туризма», — подчеркнула сенатор.

Также законодатель поддержала сельчан в необходимости реконструкции интерната, в котором школьники сейчас занимаются.

На встрече с медперсоналом в Турочакской районной больнице, Татьяна Гигель серьезно отнеслась к высказанной проблеме о нехватке врачей узких специальностей. Сенатор считает, что для ее кардинального решения важно расширить финансирование программы «Земский доктор», а также при верстке бюджета основательно подойти к вопросам предоставления врачам ведомственного жилья.

В ходе встречи сенатор согласилась, что в последнее время медицина находится в центре внимания всех уровней власти. Это позволило отрасли решить такие серьезные проблемы, как обеспечение лечебных учреждений современным медоборудованием и необходимыми для лечения пациентов лекарствами. «Если нам удастся снять кадровый вопрос, то претензий к отрасли будет меньше в разы», — заметила парламентарий.

Пользуясь случаем, она поблагодарила работников ковид-госпиталя, развернутого на базе больницы, за ответственный подход к лечению пациентов. Именно высокий профессионализм медперсонала и внимательное отношение к каждому больному позволяют эффективно лечить опасный недуг, подчеркнула сенатор.

В разговоре с жителями сел, расположенных на побережье Телецкого озера, Татьяна Гигель сообщила, что в июне по итогам Дней Республики Алтай в верхней палате парламента в ходе пленарного заседания Совет Федерации рекомендовал Министерству культуры РФ рассмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» на строительство шести зданий сельских Домов культуры, в том числе в Иогаче.

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