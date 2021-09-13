С. Михайлов отметил важность комплексного подхода в развитии сельских территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в международной научно-практической конференции по развитию животноводства, прошедшей в Забайкальском крае.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края принял участие в международной научно-практической конференции «Научно-практические, биотехнологические и социально-экономические проблемы развития животноводства». Мероприятие прошло на базе Забайкальского аграрного института в Чите.

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Сенатор отметил важность программного подхода в процессе развития сельских территорий. «Принимая во внимание двадцатилетний опыт социально-экономического развития российского села, соответствующие государственные программы должны включать в себя комплекс мероприятий, который будет учитывать типизацию сельских территорий и их уникальность», — сказал Сергей Михайлов.

Парламентарий добавил, что важно делать акцент на сельское хозяйство как на основную сферу занятости и получения доходов. При этом необходимо повышать уровень комфортного проживания в селе.

Сергей Михайлов принял участие в международной научно-практической конференции «Научно-практические, биотехнологические и социально-экономические проблемы развития животноводства»

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Сергей Михайлов принял участие в международной научно-практической конференции «Научно-практические, биотехнологические и социально-экономические проблемы развития животноводства»

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Сергей Михайлов принял участие в международной научно-практической конференции «Научно-практические, биотехнологические и социально-экономические проблемы развития животноводства»

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Сергей Михайлов принял участие в международной научно-практической конференции «Научно-практические, биотехнологические и социально-экономические проблемы развития животноводства»

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По его мнению, реализация такого комплексного подхода благоприятно отразится не только на жизни селян, но создаст условия для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

В ходе конференции Сергей Михайлов поблагодарил преподавателей Забайкальского аграрного института за их работу, вручив награды Совета Федерации. Благодарности Председателя СФ вручены профессору, заместителю председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания региона Анатолию Вершинину и профессору Института Татьяне Мурзиной.

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