Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор инициировал в Новгородской области обсуждение вопроса совершенствования законодательного регулирования развития отечественной селекции и семеноводства.

Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области инициировал в Новгородской области обсуждение вопроса совершенствования законодательного регулирования развития отечественной селекции и семеноводства.

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В совещании приняли участие руководство министерства сельского хозяйства Новгородской области, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новгородской области, а также представители семеноводческих хозяйств области по производству семян картофеля.

По словам Сергея Митина, селекция и семеноводство – одно из приоритетных направлений сельского хозяйства не только Новгородской области, но и страны в целом. Совершенствование законодательства данной сферы — необходимое условие обеспечения продовольственной безопасности России.

Министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская сообщила, что работа по первичному семеноводству включена в приоритетный региональный проект «Развитие семеноводства картофеля». Его основная задача – обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения области семенным картофелем высоких репродукций – до 40 проц. к 2025 году. «Сегодня в нашей области доля элитных семян, занятой картофелем, составляет 37 процентов общей площади. Средний показатель по России – 15 процентов, а по Северо-Западу – 17,7 процентов», — прокомментировала Елена Покровская.

Участники совещания отметили необходимость ускорения принятия подготовленного Правительством РФ проекта федерального закона «О семеноводстве».

В ходе работы представители отраслевого министерства Новгородской области совместно со специалистами семеноводческих хозяйств выработали пакет предложений и поправок в соответствующий федеральный закон, которые были направлены для рассмотрения профильного Комитета СФ.

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