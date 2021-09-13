Статистика туризма: Россия и Греция начали с главного

Source: Russian Federation State Statistics Service

Меморандум о сотрудничестве между Росстатом и Национальной статистической службой Греции был подписан на проходящей в Москве международной конференции «Дорога в Берн».

«Статистическая служба Греции накопила большой опыт в самых разных направлениях статистики, – отметил руководитель Росстата Павел Малков. – И мы будем рады совместной работе. Сегодня Росстат уделяет особое внимание развитию статистики туризма. А для Греции туристическая отрасль имеет особое значение, являясь одним из важнейших секторов экономики страны. Готовы перенимать у наших коллег лучшие практики и делиться своими наработками».

В свою очередь президент Национальной статистической службы Греции Атанасиос Танопулос отметил высокий международный авторитет российской статистики.

«Специалисты Росстата активно участвуют в проектах, связанных с совершенствованием методологии расчета различных показателей. Мы, как и российские статистики, видим большой потенциал в использовании административных источников и больших данных. Подписание меморандума придаст новый импульс нашему сотрудничеству».

Меморандум предусматривает обмен опытом в сфере информационных технологий, совместную работу над развитием системы национальных счетов, а также сотрудничество по другим направлениям, в том числе в области статистики торговли, здравоохранения и демографии, занятости.

Меморандум был подписан в рамках международной конференции «Дорога в Берн», которая является одним из этапов 3-го Всемирного форума ООН по данным. Организатором мероприятия выступила Федеральная служба государственной статистики совместно с Федеральным статистическим управлением Швейцарии, Всемирным банком, Международным центром статистической экспертизы «Центростат» и Европейской экономической комиссией ООН.

Конференция прошла в гибридном режиме, объединившем «живые» дискуссии в зале Росстата и онлайн-выступления спикеров. Всего в трех сессиях выступили с докладами и сообщениями 25 экспертов, представлявших различные страны и организации. В конференции приняли участие порядка полутора тысяч человек.

«Росстат признателен нашим швейцарским коллегам за возможность стать соорганизаторами одного из мероприятий Всемирного форума по данным. — заявил в своей приветственной речи глава Росстата Павел Малков. — В целом эта глобальная инициатива ООН безусловно подняла авторитет официальной статистики и сблизила всех, кто работает с данными‎».

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