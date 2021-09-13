Source: Russia Federal Space

#Агат#ВШЭ#Никита Казинский13.09.2021 21:40

Соглашение о сотрудничестве «Агата» с НИУ ВШЭ

Организация «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор АО «Организация «Агат» Никита Казинский и первый проректор НИУ «ВШЭ» Леонид Гохберг.

Соглашение предполагает сотрудничество научно-исследовательской организации и вуза в направлениях технологического прогнозирования, оценки долгосрочных перспектив развития науки, техники и технологии, в том числе: определение ключевых направлений развития космического рынка, включая коммерциализацию; анализ текущего состояния и прогнозирование перспектив использования беспилотной техники, как в наземном так и в космическом сегменте; определение ключевых трендов развития основных секторов российской промышленности, в частности малотонажной нефтехимической промышленности; оценка возможности мониторинга эмиссии и поглощения парниковых газов, основанного на наблюдениях из космоса.

Соглашение также затрагивает вопросы научно-технического, инновационного развития, организации экспертизы результатов реализации долгосрочных программ и развития методологии оценки социально-экономических эффектов от их реализации.

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