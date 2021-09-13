Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс13.09.2021 07:15

Символ Самары – в рабочем состоянии

В августе 2021 года специалисты Ракетно-космического «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели визуальный осмотр всех составных частей монумента ракеты-носителя «Союз»: блоков ракеты, головного обтекателя, стрелы установщика, молниезащиты и удерживающей конструкции монумента.

По заключению специалистов, серьезные дефекты — трещины, разрывы или повреждения основных несущих конструкций — отсутствуют. По выявленным потекам ржавчины, загрязнениям и отслоению лакокрасочного покрытия даны рекомендации по устранению.

Впервые с момента установки осмотр баков ракеты и головного обтекателя изнутри. Состояние всех элементов ракеты и удерживающей конструкции удовлетворительное.

В настоящий момент срок службы монумента ракеты «Союз» установлен до 2026 года. По результатам проведенного обследования специалисты РКЦ «Прогресс» готовы предложить продлить срок службы монумента еще на 10-15 лет при условии регулярного проведения работ по проверке технического состояния монумента.

MIL OSI